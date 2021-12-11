В Самаре задержали очередного наркозакладчика

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Самарской области причастен к сбыту наркотических средств в крупном размере. Мужчина был задержан на территории Октябрьского района областного центра сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Гром" УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с коллегами из территориального органа внутренних дел.

Наркотические средства общей массой около 400 грамм полицейские обнаружили в квартире, где проживал подозреваемый, расположенной в одном из многоквартирных домов Самары. По словам задержанного, запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников - «закладок».

Ввозбуждено уголовное дело. Оперуполномоченные полиции устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, а также каналы поступления наркотиков в Самарскую область.