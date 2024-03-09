В Самаре за убийство задержаны 36-летние женщина и мужчина

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В Самарской области задержаны 36-летние женщина и мужчина, подозреваемые в совершении преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, рано утром 8 марта 2024 года подозреваемые и 45-летний сожитель подозреваемой распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства в городе Самаре. В какой-то момент между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой женщина нанесла множественные ножевые ранения своему сожителю, а после этого злоумышленники скинули потерпевшего с балкона квартиры, расположенной на 5-ом этаже дома. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу, пишет СУ СК РФ по Самарской области.