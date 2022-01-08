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В Самаре вынесли приговор уличному грабителю

8 января 2022 12:41
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В Самаре вынесли приговор уличному грабителю

В полицию за помощью обратилась 38-летняя жительница Самары. Она рассказала, что на остановке общественного транспорта, расположенной на улице Революционной, её ограбили. Добычей злоумышленника стала сумка, в которой находились документы и два сотовых телефона.

Из установленных полицейскими данных следовало, что в ночное время суток потерпевшая находилась со своими знакомыми на территории Железнодорожного района. На одной из остановок компания ожидала приезда такси. Местная жительница оставила сумку на лавочке, этим воспользовался незнакомец, который проходил мимо.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия, опросили пострадавшую и очевидцев, установили приметы похищенного и предполагаемого злоумышленника. Также сотрудники уголовного розыска отработали прилегающую к месту происшествия территорию на предмет наличия камер видеонаблюдения. Молодого человека задержали на территории областного центра. По данным сотрудников полиции, подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное хранение оружия.

Свою вину молодой человек отрицать не стал. В ходе опроса он пояснил, что сумку с документами выкинул по пути в мусорный контейнер, один телефон перепродал знакомому за 2000 рублей, а второй отдал другу.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабёж». Железнодорожный районный суд г. Самары признал злоумышленника виновным в совершении преступления. Учитывая наличие у самарца непогашенной в установленном законе порядке судимости, согласно ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров к наказанию, назначенному по данному приговору, частично присоединили не отбытую часть наказания и окончательно назначили к отбытию два года восемь месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, материальный ущерб, причиненный потерпевшей стороне, в сумме 38 800 рублей выплатили родственники осужденного. Приговор вступил в законную силу.

Теги: Кража Уголовное дело

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