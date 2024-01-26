В Самаре вор обокрал машину, но похищенное у него тоже украли

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Ранее судимому жителю Самары 1974 года рождения предъявлено обвинение в совершении кражи на сумму более 40 тысяч рублей.

Мужчина признал свою вину и рассказал, что рано утром проходил мимо одного из подъездов дома на Московском шоссе и увидел автомобиль «ВАЗ 2106». Через форточку одной из дверей он открыл замок и проник в салон транспортного средства. Собрав в два пакета все, что ему показалось ценным, он скрылся с места происшествия. Как сообщил подозреваемый, среди похищенного находилась панель от автомагнитолы, прикуриватель, головной убор, провод от зарядного устройства, отвертки, зеркало заднего вида, аккумулятор, подвеска на зеркало заднего вида в виде птицы и другие автомобильные аксессуары. На следующий день с целью перепродажи он пришел к рынку, расположенному на ул. Георгия Димитрова. Так как пакеты с чужим имуществом были тяжелыми, он оставил их на асфальте и пошел искать покупателя. По возвращению он не обнаружил вещей на прежнем месте. Из всего перечня похищенного мужчине удалось сохранить только провод и форточный замок, которые он хранил при себе. Данные предметы полицейские изъяли и приобщили к материалу уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

В настоящее время самарцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Потерпевшим заявлен гражданский иск на сумму 42250 рублей.