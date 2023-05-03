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В Самаре в отношении бывшего адвоката возбуждено еще одно уголовное дело коррупционного характера

3 мая 2023 18:43
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В городе Самаре в отношении бывшего адвоката возбуждено еще одно уголовное дело коррупционного характера

Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области расследуется уголовное дело в отношении бывшего адвоката, подозреваемого в совершении 2 преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, летом 2022 года подозреваемый получил от гражданина 200 тысяч рублей в качестве взятки для дальнейшей их передачи должностным лицам за  совершение незаконных действий, входящих в их служебные полномочия, выраженные в общем покровительстве и непривлечении юридического лица к ответственности.

Как сообщалось ранее, в 2022 году подозреваемый получил от другого гражданина 200 тысяч рублей в качестве взятки за совершение аналогичных незаконных действий.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу  осуществляется сотрудниками УФСБ России по Самарской области, сообщает СУ СК.

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