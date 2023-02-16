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В Самаре сотрудники полиции уличили местного жителя в распространении порнографии в сети Интернет

16 февраля 2023 13:37
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В Самаре сотрудники полиции уличили местного жителя в распространении порнографии в сети Интернет

Всего следствием установлено 28 подобных фактов.

В мае 2022 года сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре провели оперативно-разыскные мероприятия, в результате которых был задержан 39-летний подозреваемый в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

В ходе проведения обыска по месту жительства ранее не судимого мужчины полицейскими изъята компьютерная техника, носители информации и телефон, на которых содержатся фото и видеоматериалы порнографического содержания.

По предварительным данным, злоумышленник в одной из популярных социальных сетей создал фейковую страницу, на которой, в ходе общения с  подписчиками, в период с июля 2017 года по май 2020 года распространял запрещенные к размещению фотографии. Всего следствием установлено 28 подобных фактов. Проведенное комплексное исследование компьютерной продукции подтвердило, что все файлы – порнографического содержания. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.б ч.3 ст.242 УК РФ (незаконный оборот порнографических материалов). Санкция статьи предусматривает максимальное  наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам сообщать в органы внутренних дел о подобных нарушениях закона, а также о случаях несанкционированного доступа к странице в соц.сети или обнаружения на ней порнографических материалов.

 

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