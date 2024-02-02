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В Самаре расследовали дело незаконном обороте наркотиков и легализации свыше 1 млн рублей

2 февраля 2024 10:20
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В Самаре расследовали дело незаконном обороте наркотиков и легализации свыше 1 млн рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении местных жителей: 20-летней девушки и молодого человека 2004 года рождения, которые обвиняются в совершении тяжкого и семи особо тяжких преступлений.

В ходе предварительного расследования полицейскими установлено, что в начале прошлого года безработная местная жительница в сети Интернет узнала о работе закладчиком и связалась с оператором. «Работодатель» пообещал высокий заработок и уточнил, что ее обязанность – забирать из тайника наркотическое средство, расфасовывать его, раскладывать и фиксировать месторасположение с помощью фотосъёмки. Девушка согласилась и привлекла к незаконной деятельности своего возлюбленного.

Противоправная деятельность организованной группы пресечена сотрудниками Управления МВД России по г. Самаре весной 2023 года.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков задержали молодого человека возле дома, расположенного на проспекте Кирова областного центра. При исследовании предметов его одежды обнаружили и изъяли сверток с марихуаной. Крупные партии синтетических наркотических средств, весы, телефоны, содержащие координаты тайников-закладок, и упаковочный материал полицейские обнаружили и изъяли в квартире, где проживали влюбленные. 

Общая масса изъятых полицейскими запрещенных веществ составила около 2,3 килограммов.

Фигуранты в ходе осуществления противоправной деятельности получали систематические вознаграждения в виде начислений на электронный счет криптовалюты. После этого совершали ряд финансовых онлайн-конвертаций и переводили вознаграждения в российские рубли с дальнейшим переводом на банковский счет девушки. Таким образом  злоумышленники легализовали более 1 миллиона рублей.

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