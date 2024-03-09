Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре волонтеры спасли щенка, который провалился в канализационный люк
В Самаре волонтеры спасли щенка, который провалился в канализационный люк
О модерне в Самаре поговорили на выставке "Россия"
О модерне в Самаре поговорили на выставке "Россия"
Состоялась итоговая защита проектов в Школе креативных индустрий г.Тольятти
Состоялась итоговая защита проектов в Школе креативных индустрий г.Тольятти
В России создадут три новые экономические зоны
В России создадут три новые экономические зоны
В Самаре проходит первенство Приволжского ФО по фехтованию на шпагах
В Самаре проходит первенство Приволжского ФО по фехтованию на шпагах
В Самаре за убийство задержаны 36-летние женщина и мужчина
В Самаре за убийство задержаны 36-летние женщина и мужчина
На Безымянке в Самаре планируют снести десятки домов
На Безымянке в Самаре планируют снести десятки домов
Тольяттинские кадеты МЧС испытали себя в роли газодымозащитников
Тольяттинские кадеты МЧС испытали себя в роли газодымозащитников
Наверх
Самара  -5 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.75
0.41
EUR 98.88
0.68
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Судебные приставы поздравили жительниц губернии с наступающим Международным женским днем
В театре «СамАрт» пройдет премьера спектакля "Воскресение" по мотивам романа Льва Толстого
В самарском музее «Заварка» начинается цикл лекций «О чем расскажет дом?»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре раскрыто ограбление женщины-инвалида

9 марта 2024 10:55
202
В Самаре раскрыто ограбление женщины-инвалида

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение местному жителю в совершении преступления в отношении женщины, имеющей ограничения по здоровью.

Сообщение о совершенном преступлении поступило в вечернее время. Женщина 1980 года рождения сообщила, что во время прогулки недалеко от дома на ул. Гагарина познакомилась с мужчиной. У них завязался разговор, во время которого новый знакомый неожиданно сорвал с шеи висевший на шнурке сотовый телефон и нанес удары кулаком и тростью, на которую та опиралась при ходьбе. После того, как женщина не выполнила его требования и не сообщила пароль для разблокировки телефона, нападавший похитил рюкзак с личными вещами пострадавшей. Причиненный материальный ущерб женщина оценила в 14 200 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, составили подробное описание примет злоумышленника. В ходе отработки полученной информации полицейские выяснили личность и место жительства подозреваемого. Мужчину 1971 года рождения задержали в одном из домов, расположенных недалеко от места происшествия.  Похищенное у женщины имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

Ранее не судимый, безработный житель Самары признал вину в содеянном и сообщил, что похищенный сотовый телефон он планировал перепродать на следующий день.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Стороны договорились о взаимодействии в проведении научно-исследовательских работ, разработке и реализации образовательных, научно-практических проектов и программ социально-экономического развития региона, охраны окружающей среды.
7 марта 2024  15:06
Губернатор и ректор МГИМО заключили соглашение о сотрудничестве региона с вузом
1001
В Самарской области ожидают мощное половодье
7 марта 2024  14:02
В Самарской области ожидают мощное половодье
863
Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы
7 марта 2024  13:23
Ресурсный центр добровольчества Самарской области будет отбирать кандидатов в волонтёры Всемирных Игр Дружбы
2075
в Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
6 марта 2024  13:47
В Самаре вновь прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича
722
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
6 марта 2024  13:04
В Самаре могут создать центр фиджитал-спорта
724
Весь список