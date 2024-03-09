В Самаре раскрыто ограбление женщины-инвалида

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Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре предъявлено обвинение местному жителю в совершении преступления в отношении женщины, имеющей ограничения по здоровью.

Сообщение о совершенном преступлении поступило в вечернее время. Женщина 1980 года рождения сообщила, что во время прогулки недалеко от дома на ул. Гагарина познакомилась с мужчиной. У них завязался разговор, во время которого новый знакомый неожиданно сорвал с шеи висевший на шнурке сотовый телефон и нанес удары кулаком и тростью, на которую та опиралась при ходьбе. После того, как женщина не выполнила его требования и не сообщила пароль для разблокировки телефона, нападавший похитил рюкзак с личными вещами пострадавшей. Причиненный материальный ущерб женщина оценила в 14 200 рублей.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции осмотрели место происшествия, составили подробное описание примет злоумышленника. В ходе отработки полученной информации полицейские выяснили личность и место жительства подозреваемого. Мужчину 1971 года рождения задержали в одном из домов, расположенных недалеко от места происшествия. Похищенное у женщины имущество полицейские изъяли и вернули законной владелице.

Ранее не судимый, безработный житель Самары признал вину в содеянном и сообщил, что похищенный сотовый телефон он планировал перепродать на следующий день.

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары.