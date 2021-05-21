В Самаре преподаватель вуза брала взятки от студентов

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Денежные средства предназначались за проставление отметок о сдаче зачетов 10 студентам без фактической проверки знаний.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Самаре, при проверке оперативной информации, установили, что в феврале 2020 года женщина 1962 года рождения, являясь должностным лицом одного из федеральных государственных бюджетных образовательных учреждений высшего образования, получила незаконное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

По данным оперативников, денежные средства предназначались за совершение незаконных действий, а именно проставление отметок о сдаче зачетов 10 студентам без фактической проверки знаний по своей дисциплине.

Возбуждены уголовные дела, сообщает облМВД. В настоящее время осуществляются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: Pixabay.com