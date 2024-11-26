В Самаре подросток избил девушку металлической трубой

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Прокуратурой Советского района г. Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя.

По версии следствия, вечером 25 марта 2024 года молодой человек на остановке общественного транспорта увидел девушку 2007 года рождения, с которой ранее общался в социальных сетях. Между ними произошел конфликт, в ходе которого юноша взял девушку за капюшон куртки и оттащил в расположенные поблизости гаражи. Найдя там металлическую трубу, он ударил ей несколько раз по голове и туловищу потерпевшей, причинив ей телесные повреждения. Также он угрожал ей убийством и совершил другие действия, унижающие потерпевшую.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.