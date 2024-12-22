В Самаре пенсионерка хотела с прибылью обменять валюту и отдала мошенникам более 280 тысяч рублей

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В Самаре в отдел полиции обратилась 77-летняя местная жительница с сообщением о хищении принадлежащих ей денежных средств в сумме более 280 тысяч рублей.

Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшей позвонила неизвестная женщина и сказала, что может научить ее обменивать валюту, получая прибыль. Пенсионерка согласилась и установила приложение по присланной ссылке. Затем по указанию «куратора» перевела более 280 рублей на счёт чужому человеку. Прождав безрезультатно несколько дней обратной связи, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.