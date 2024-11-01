В Самаре пара наркозакладчиков хранила дома в тумбочке наркотики

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В начале 2024 году сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Самарской области по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержали 43-летнюю женщину и мужчину 1979 года рождения.

В ходе следствия установлено, что осенью 2023 года ранее несудимая безработная местная жительница в сети Интернет откликнулась на объявление о быстром заработке, распространения наркотических средств путем закладок. Далее, как установлено следствием, женщина привлекла к своей незаконной деятельности своего сожителя – ранее неоднократно судимого местного жителя.

Сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр жилища подозреваемых, в ходе которого обнаружили в тумбочке наркотические средства вместе с весами и упаковочным материалом. По результатам исследования установлено, что изъятым веществом является наркотическим средство ɑ-Пирролидиновалерофенон (PVP), метадон и мефедрон, общей массой более 20 граммов.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Самарский районный суд города Самары для рассмотрения по существу.