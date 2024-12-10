В Самаре неизвестные напали на конно-спортивный клуб

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В конно-спортивном клубе «Легион», который находится в поселке Управленческий в Самаре, разгорелся конфликт. В понедельник, 9 декабря, несколько неизвестных граждан попытались захватить территорию клуба.

Примерно в 6 часов неизвестные на машинах подъехали к конно-спортивному клубу. Они силой отобрали телефон у охранника и заблокировали машину владелицы клуба – Нины Рябовой. Женщина и охранник не смогли помешать крепким мужчинам, которые выломали камеры видеонаблюдения, открыли двери денников и выгнали 20 голов лошадей на мороз. Там начали устанавливать забор.

По словам владельцев клуба, все дело в борьбе за землю, которая ведется уже год, пишет «КП-Самара».

После этого в паблике конного клуба в ВК появилась петиция с просьбой спасти клуб.

Действительно, в клубе занимаются много детей, живущих в поселке Управленческий. В Самаре не так много мест, где люди могут пообщаться с животными и покататься на лошадях, не выезжая за пределы города. А содержание конно-спртивных клубов – дело затратное, хлопотное и финансируется в основном за счет доходов от их работы.

Как рассказала журналисту «КП-Самара» владелица клуба Нина Рябова, она написала два заявления – в полицию и прокуратуру Самарской области. Она назвала это происшествие «рейдерским захватом земли и попыткой уничтожить клуб».