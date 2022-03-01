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В Самаре начался суд над экс-главой региональной «Почты России»

1 марта 2022 13:45
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в Самаре начался суд над экс-главой региональной «Почты России»

В Самарском районном суде наконец-то начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального филиала «Почты России» Артура Игрушкина. Ему вменяют два эпизода злоупотребления должностными полномочиями.

Первый из них связан с привлечением сотрудников «Почты России» к строительству дачи экс-руководителя самарского филиала в Малой Царевщине. По версии следствия, с апреля 2016-го по ноябрь 2017 года мужчина воспользовался услугами 11 подчиненных.

Второй скандал связан со списанием с баланса организации Toyota Camry. Следователи считают, что в феврале 2017 года Артур Игрушкин занизил стоимость автомобиля и оформил иномарку на свою супругу. Общая сумма причиненного «Почте России» ущерба по двум преступлениям превысила 1,5 миллиона рублей.

Потерпевшими по данному делу признали сотрудников «Почты России», которые работали на стройке, а также само предприятие. Интересы последнего в суде представляет сотрудница департамента безопасности, пишет 63.ру.

Сам обвиняемый в суде свою вину признал частично. Он объяснил свою позицию тем, что возместил причиненный «Почте России» ущерб, принес извинения потерпевшим и даже оказал благотворительную помощь больнице Середавина. Также Артур Игрушкин прямо во время заседания принес извинения «Почте России».

— В 2017 году я был готов выплатить ущерб, который тогда оценивали в 400 тысяч. Но силы, как внутренние, так и внешние, не дали мне этого сделать. Первые оперативные действия ФСБ начались в июне 2017 года, а закончилось следствие только в декабре 2021 года. За это время под давлением силовых структур, подписки о невыезде, а Самарская область — не мой родной регион, я не мог устроиться на работу, чтобы содержать семью, платить за учебу детей, помочь своей пожилой маме. Я не хочу жаловаться. Я даже благодарен за это время. Оно помогло мне стать мудрее, добрее. У меня нет озлобленности ни на людей, ни на обстоятельства, — заявил обвиняемый.

Защитник подсудимого в свою очередь выступил с ходатайством о прекращении уголовного дела и назначении в качестве наказания судебного штрафа. Однако гособвинитель возразил против удовлетворения этого прошения.

— Подсудимый совершил все эти действия только после того, как стал фигурантом дела. Он сделал это не потому, что раскаялся, а потому, что хотел избежать уголовной ответственности, — заявил прокурор.

В итоге суд не удовлетворил ходатайство защиты. Слушание дела продолжится.

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