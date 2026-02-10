В Самаре мужчина украл телефон в фотосалоне

В отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о том, что в одном из фотосалонов неизвестным похищен сотовый телефон работника организации.

На месте происшествия со слов заявителя 1980 года рождения полицейские установили: она находилась на рабочем месте и обслуживала клиента, свой сотовый телефон положила на столешницу рабочего стола. Еще один посетитель – мужчина ожидал очереди, присев на стул, но спустя некоторое время резко поднялся, извинился перед ней, схватил телефон и выбежал из помещения. Женщина побежала за злоумышленником, требуя вернуть похищенное. Она преследовала мужчину вдоль ряда павильонов, но догнать не смогла.

Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении и на улице. Изучив записи, оперуполномоченные по характерной внешности и одежде узнали и в этот же день задержали безработного, ранее судимого за имущественные преступления 30-летнего местного жителя.

Задержанный добровольно вернул похищенное, подробно рассказал дознавателю об обстоятельствах произошедшего и признался, что планировал оставить телефон для личного пользования.

Отделом дознания отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», уголовное дело после всестороннего расследования с обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Несмотря на проявленную перед совершением преступления «вежливость», злоумышленник привлечен к установленной законом ответственности: суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками отдела полиции доказательства для вынесения обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, в том числе назначенного ранее и не отбытого наказания за совершенный в Жигулевске грабеж, местный житель приговорен к лишению свободы на срок 2 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.