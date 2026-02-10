Я нашел ошибку
Главные новости:
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Алексеевском районе в ДТП районе пострадала пятимесячная девочка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
В Тольятти местный житель помог найти ребенка
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
McDonald's зарегистрировал товарный знак в России после ухода из страны
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
В Промышленном районе Самары водитель сбил пожилого пешехода
жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Жители Самары потратят на подарок к 14 февраля в среднем 8 000 рублей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Фильмы будут проверять на наличие дискредитации традиционных ценностей
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
Стали известны требования ЕГЭ для абитуриентов медицинских вузов
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
В Самаре за два месяца 6 человек погибло от отравления газом
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.65
0.6
EUR 92.01
0.96
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре в Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Формула любви: психология и кино»
В Самаре на Станкозаводе пройдет лекция «Наследие самарских подземелий»
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка арт-группы «Сады»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре мужчина украл телефон в фотосалоне

144
В Самаре мужчина украл телефон в фотосалоне

В отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о том, что в одном из фотосалонов неизвестным похищен сотовый телефон работника организации.

На месте происшествия со слов заявителя 1980 года рождения полицейские установили: она находилась на рабочем месте и обслуживала клиента, свой сотовый телефон положила на столешницу рабочего стола. Еще один посетитель – мужчина ожидал очереди, присев на стул, но спустя некоторое время резко поднялся, извинился перед ней, схватил телефон и выбежал из помещения. Женщина побежала за злоумышленником, требуя вернуть похищенное. Она преследовала мужчину вдоль ряда павильонов, но догнать не смогла.

Происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в помещении и на улице. Изучив записи, оперуполномоченные по характерной внешности и одежде узнали и в этот же день задержали безработного, ранее судимого за имущественные преступления 30-летнего местного жителя.

Задержанный добровольно вернул похищенное, подробно рассказал дознавателю об обстоятельствах произошедшего и признался, что планировал оставить телефон для личного пользования.

Отделом дознания отдела полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре возбужденное в отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж», уголовное дело после всестороннего расследования с обвинительным актом передано в суд для принятия решения по существу.

Несмотря на проявленную перед совершением преступления «вежливость», злоумышленник привлечен к установленной законом ответственности: суд признал достаточными собранные и представленные на рассмотрение сотрудниками отдела полиции доказательства для вынесения обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств, в том числе назначенного ранее и не отбытого наказания за совершенный в Жигулевске грабеж, местный житель приговорен к лишению свободы на срок 2 года 2 месяца в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Читайте НИАСам в Max
В центре внимания
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
9 февраля 2026  13:08
С 1 февраля Отделение СФР по Самарской области проиндексировало ряд социальных и страховых выплат жителям региона
843
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
9 февраля 2026  11:05
В рамках нацпроекта в Самарской области отремонтируют дороги к ведущим университетам и НИИ
368
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
8 февраля 2026  11:08
Вячеслав Федорищев поздравил ученых Самарской области с Днем российской науки
656
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
7 февраля 2026  13:36
Пройдено 77% строительства метро «Театральная» в Самаре
898
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
6 февраля 2026  11:57
В Самарской области создана одна из крупнейших в России систем фотовидеофиксации для повышения безопасности на дорогах
2858
Весь список