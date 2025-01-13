В Самаре мужчина украл алкоголь с прилавка сетевого магазина

108

В октябре прошлого года, в утреннее время суток, в дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по городу Самаре поступило сообщение о том, что неизвестный, путем повреждения двери, проник в помещение одного из сетевых магазинов и похитил с прилавка алкогольную продукцию. Причиненный ущерб составил более 13 000 рублей.

Полицейские прибыли по указанному адресу, осмотрели место происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения и документацию. Специалист экспертно-криминалистического отдела Управления МВД России по городу Тольятти обработал поверхности дактилоскопическим порошком и обнаружил следы пальцев рук, пригодные для идентификации, зафиксировал их на цифровую фотокамеру с применением масштабной линейки и изъял на светлую дактопленку. При проверке по автоматизированным базам данных криминалисты установили идентичность следов с ранее внесенными данными лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности.

Информацию незамедлительно передали оперуполномоченным уголовного розыска, которые в дальнейшем установили места возможного нахождения местного жителя 1999 года рождения, ранее судимого более 15 раз за имущественные преступления, задержали его и доставили в отдел, для дальнейшего разбирательства.

В ходе следствия установлено, что злоумышленник проник внутрь магазина и похитил алкоголь, который в тот же день продал случайным прохожим, а вырученные 5000 рублей потратил на еду.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.