В Самаре местный житель подозревается в убийстве соседа

114

По версии следствия, 29 ноября 2024 года подозреваемый, находясь в общежитии по месту жительства, в ходе ссоры во время распития спиртных напитков причинил множественны ножевые ранения своему соседу. От полученных повреждений потерпевший скончался в медицинском учреждении.



В настоящее время судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельства преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.