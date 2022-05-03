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В Самаре из машины поискового отряда украли видеорегистратор

3 мая 2022 12:07
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В Самаре из машины поискового отряда украли видеорегистратор

В полицию областного центра за помощью обратился местный житель 1974 года рождения и рассказал, что из его автомобиля «УАЗ Патриот», припаркованного возле дома на ул. Дыбенко, имеющего специ­альные опозна­ва­тельные знаки и эмблему поискового отряда, похищено имущество – видеорегистратор стоимостью 7000 рублей.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы установили, что злоумышленник разбил окно с пассажирской стороны, открыл дверь и похитил оборудование. 

Ссотрудники уголовного розыска выяснили, что похищенное устройство видеофиксации сдал в комиссионный магазин, расположенный на улице Стара-Загора, ранее неоднократно судимый житель Самары 1988 года рождения. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение угона, причастность к незаконному обороту наркотиков, а также в 2020 году Советский районный суд г. Самары признал его виновным в совершении трех эпизодов краж видеорегистраторов, назначив наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 6 месяцев с отбыванием его в колонии строгого режима. 

Оперативники задержали подозреваемого на территории областного центра. Мужчина не стал отрицать своей причастности к преступлению и пояснил, что вырученные деньги от реализации похищенного потратил на свои нужды.

Возбуждено уголовное дело. Полицейские предпринимают меры к возврату похищенного имущества законному владельцу.

У сотрудников полиции имеются основания полагать, что 33-летний мужчина может быть причастен к совершению не менее двух аналогичных преступлений в Самаре, сообщает облМВД.

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