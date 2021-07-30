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В Самаре директор организации не уплатил налогов на сумму свыше 60 млн рублей

30 июля 2021 13:55
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В Самаре директор организации не уплатил налогов на сумму свыше 60 млн рублей

Прокуратурой Промышленного района города Самары утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО.

По версии следствия, в период с июля 2017 года по январь 2018 года директор общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость, занизив налогооблагаемую базу путем заключения фиктивных договоров подряда.

В результате в бюджет Российской Федерации не были перечислены налоговые платежи на общую сумму более 60 миллионов рублей.

Кроме того, в период с июля 2017 года по декабрь 2018 года он легализовал полученные преступным путем средства, использовав их при совершении операций по счет-фактурам, выставленным по фактически выполненным работам и оказанным услугам, а также иным платежам, необходимым для обеспечения текущей хозяйственной деятельности организации.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает облпрокуратура.

Теги: налоги налоговые преступления прокуратура

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