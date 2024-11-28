В Самаре бывший заместитель начальника госпиталя обвиняется в коррупции

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя начальника госпиталя. Она обвиняется в совершении нескольких преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной заинтересованности), ч.ч. 1, 2, 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество).

По версии следствия, в период с мая по октябрь 2023 года обвиняемая получила через посредника взятки в виде денег в размере не менее 130 тысяч рублей за совершение незаконных действий в интересах граждан - оказание содействия в беспрепятственном прохождении экспертизы и медицинского освидетельствования, а также выдачу фиктивных листков освобождения от выполнения служебных обязанностей по временной нетрудоспособности. Незаконная деятельность обвиняемой была пресечена сотрудниками УФСБ России по Самарской области.

В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, на ее имущество наложен арест на сумму более 13 миллионов рублей в качестве обеспечения исполнения приговора в части имущественных взысканий.

В настоящее время расследование завершено, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрении по существу.

Предварительное расследование по уголовному делу в отношении посредника в настоящее время продолжается, пишет СУ СК.