В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

169

Собранные следственным управлением СК России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему адвокату. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что не позднее 4 июня 2025 года фигурант, оказывая юридическую помощь подзащитному по уголовному делу о мошенничестве, пообещал ему посодействовать в смягчении наказания за совершенное преступление за денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея реальной возможности повлиять на приговор суда.

Мужчина, осознав противоправный характер действий адвоката, обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. При получении денежных средств от своего подзащитного, который действовал в рамках оперативного эксперимента, осужденный был задержан, в связи с чем не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на мошенничество.

В ходе предварительного расследования в отношении фигуранта по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.