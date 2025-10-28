Я нашел ошибку
На юбилейную десятую премию «Онегин» поступило рекордное количество заявок - 165.
Солисты САТОБ стали номинантами X Национальной оперной премии «Онегин» 
В рамках «Дня поставщика» прошла встреча представителей автокомпонентной отрасли с белорусским автопроизводителем СЗАО «БЕЛДЖИ».
Наш регион укрепляет промышленное сотрудничество с белорусскими партнерами в автокомпонентной отрасли
Соискателям рассказали о доступных вакансиях, требованиях, предъявляемых к кандидатам на службу в органы внутренних дел, о возможности получения высшего образования в учебных заведениях системы МВД России.
Сотрудники полиции Жигулевска приняли участие в «Ярмарке вакансий»
Благодаря тактильному осмотру можно в полной мере изучить характерные особенности стиля модерн.
Музей Модерна запустил инклюзивную программу для незрячих и слабовидящих посетителей
Посетители лекции получат возможность ознакомиться с книгой Армена Арутюнова, которая представлена на книжной выставке в отделе искусств библиотеки.
В СОУНБ состоится лекция «История самарских мозаик»
Следующий, 3-й этап «Кубка парков Самары» пройдет 2 ноября на территории парка Победы.
Более 450 спортсменов принимают участие в соревнованиях «Кубок парков Самары»
Роман Попов известен по множеству ролей, в первую очередь — Игоря Мухича в сериале "Полицейский с Рублевки".
Актер Роман Попов умер в 40 лет 
Молодежка сыграет со сборными Ирана, Киргизии и Бахрейна. Турнир пройдет в городе Ош на юге Киргизии.
Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Игнатенко включен в расширенный список молодёжной сборной России
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о цвете и его влиянии за зрителя
Самарцам расскажут об истории Самарского (Куйбышевского) завода аэродромного оборудования
В Самарской государственной филармонии состоится праздничный концерт «Нам-85!»
В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

28 октября 2025 13:44
169
В Самаре бывший адвокат признан виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере

Собранные следственным управлением СК России по Самарской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему адвокату. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3  ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по Самарской области.

Следствием и судом установлено, что не позднее 4 июня 2025 года фигурант, оказывая юридическую помощь подзащитному по уголовному делу о мошенничестве, пообещал ему посодействовать в смягчении наказания за совершенное преступление за денежное вознаграждение в размере 3 миллионов рублей, не намереваясь исполнять взятые на себя обязательства и не имея реальной возможности повлиять на приговор суда.

Мужчина, осознав противоправный характер действий адвоката, обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. При получении денежных средств от своего подзащитного, который действовал в рамках оперативного эксперимента, осужденный был задержан, в связи с чем не смог довести до конца свой преступный умысел, направленный на мошенничество.

В ходе предварительного расследования в отношении фигуранта по ходатайству следователя судом была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Приговором суда бывшему адвокату назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца с отбыванием в колонии общего режима.

Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
28 октября 2025  13:25
Назначен новый глава Министерства транспорта Самарской области
208
В Самаре на 85 % закончили ремонт уличных лестниц
28 октября 2025  12:56
В Самаре на 85% закончен ремонт уличных лестниц
174
Отдельно Вячеслав Федорищев отметил региональный проект по строительству крематориев и наведению порядка в ритуальном бизнесе.
27 октября 2025  16:12
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в облправительстве и озвучил ряд кадровых изменений
421
Назначен куратор Самары
27 октября 2025  13:50
Назначен куратор Самары
441
Вячеслав Федорищев оценил на
27 октября 2025  13:46
Вячеслав Федорищев оценил на "неудовлетворительно" работу правительства региона
405
