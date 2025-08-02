Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
В Сызрани иномарка столкнулась с мотоциклом
В Сызрани иномарка столкнулась с мотоциклом
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего отлова безнадзорных собак в одном из районов Самары
СК РФ возбудил уголовное дело по факту ненадлежащего отлова безнадзорных собак в одном из районов Самары
в Самаре временно закрыли автостоянку у площади Куйбышева
В Самаре временно закрыли автостоянку у площади Куйбышева
Большинство россиян с зарплатой от 1 млн рублей работают в Москве и Петербурге
Большинство россиян с зарплатой от 1 млн рублей работают в Москве и Петербурге
В Самаре 84-летняя женщина потеряла 250 000 рублей, поверив мошенникам
В Самаре 84-летняя женщина потеряла 250 000 рублей, поверив мошенникам
В Госдуму внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах
В Госдуму внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах
Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета
Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.33
0.01
EUR 91.71
-0.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отметят 95-летие Воздушно-десантных войск России
7 августа в 13.00 самарцев приглашают на акцию "Солнечный зоопарк"
На набережной Волги в Самаре прошла акция по ранней диагностике рака кожи
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 84-летняя женщина потеряла 250 000 рублей, поверив мошенникам

2 августа 2025 11:17
99
В Самаре 84-летняя женщина потеряла 250 000 рублей, поверив мошенникам

Злоумышленники позвонили пожилой женщине с незнакомого номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что её внук попал в серьёзное ДТП. Чтобы «спасти» его, они потребовали крупную сумму денег. Испугавшись за родного человека, она перевела все свои сбережения и ждала ответного звонка, однако его не поступило.

Связавшись с детьми, женщина узнала, что жизни и здоровью внука ничего не угрожает, а звонок оказался мошенническим. 

К сожалению, такие случаи — не редкость. Злоумышленники часто используют психологическое давление, играют на чувствах и страхах пожилых людей. Чтобы защитить себя и своих близких, важно помнить:  

1. Не верьте звонкам с угрозами – настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег по телефону.  

2. Проверяйте информацию – прежде чем действовать, позвоните родственнику или его близким, чтобы уточнить ситуацию.  

3. Не торопитесь – мошенники давят на срочность, чтобы вы не успели подумать. Возьмите паузу, посоветуйтесь с семьёй.  

4. Не сообщайте личные данные – никому не называйте номера карт, паспортные данные, коды из SMS.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета
02 августа 2025, 10:10
Мошенники могут использовать "Госуслуги" жертвы для оформления налогового вычета
Сейчас мошенники чаще всего не звонят первыми, а заставляют жертву инициировать контакт тревожными сообщениями о якобы взломе "Госуслуг". Криминал
127
Мошенники заставили тольяттинку поджечь два торговых павильона, чтобы вернуть деньги
01 августа 2025, 11:21
Мошенники заставили тольяттинку поджечь два торговых павильона, чтобы вернуть деньги
Сначала она, введенная в заблуждение, перевела на указанный ими счет денежные средства. Криминал
304
В Волжском районе жертвой мошенничества стала женщина-мигрант
01 августа 2025, 11:01
В Волжском районе жертвой мошенничества стала женщина-мигрант
10 дней подряд злоумышленники, представившиеся сотрудниками Центробанка России, систематически звонили ей на сотовый телефон. Криминал
287
В центре внимания
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
2 августа 2025  12:49
Глава Самары взял на личный контроль помощь близким погибшего после атаки беспилотника
74
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
2 августа 2025  09:59
Мужчина погиб в результате атаки БПЛА в Куйбышевском районе Самары
161
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
2 августа 2025  09:48
Вячеслав Федорищев поздравил десантников по случаю Дня Воздушно-десантных войск России и 95-летия образования ВДВ
252
Специалисты компании «Т Плюс» приступят к ремонту теплосетей от водогрейной котельной поселка 116 км Куйбышевского района Самары. 
1 августа 2025  20:52
На две недели приостановят подачу горячей воды в части Куйбышевского района Самары
292
Предметом рассмотрения стало состояние промышленных предприятий новых регионов и перспективы по восстановлению их промышленного потенциала.
1 августа 2025  19:53
Вячеслав Федорищев провел рабочую группу комиссии Госсовета по промышленности в ЛНР
324
Весь список