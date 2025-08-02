В Самаре 84-летняя женщина потеряла 250 000 рублей, поверив мошенникам

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Злоумышленники позвонили пожилой женщине с незнакомого номера, представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что её внук попал в серьёзное ДТП. Чтобы «спасти» его, они потребовали крупную сумму денег. Испугавшись за родного человека, она перевела все свои сбережения и ждала ответного звонка, однако его не поступило.

Связавшись с детьми, женщина узнала, что жизни и здоровью внука ничего не угрожает, а звонок оказался мошенническим.

К сожалению, такие случаи — не редкость. Злоумышленники часто используют психологическое давление, играют на чувствах и страхах пожилых людей. Чтобы защитить себя и своих близких, важно помнить:

1. Не верьте звонкам с угрозами – настоящие сотрудники правоохранительных органов никогда не требуют перевода денег по телефону.

2. Проверяйте информацию – прежде чем действовать, позвоните родственнику или его близким, чтобы уточнить ситуацию.

3. Не торопитесь – мошенники давят на срочность, чтобы вы не успели подумать. Возьмите паузу, посоветуйтесь с семьёй.

4. Не сообщайте личные данные – никому не называйте номера карт, паспортные данные, коды из SMS.