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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Самаре 74-летняя женщина-кладовщик попалась на удочку мошенников

6 марта 2025 11:27
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В Самаре 74-летняя женщина-кладовщик попалась на удочку мошенников

Всё началось с сообщения в мессенджере от неизвестного мужчины, представившегося сотрудником финансового отдела. Он предложил женщине “престижную работу” - быть посредником между биржей и богатыми инвесторами, переводя деньги через криптокошелёк за процент от суммы.

Когда женщина засомневалась в правдивости предложения, “работодатель” позвонил ей по видеосвязи (правда, своё лицо так и не показал). Этого хватило, чтобы завоевать доверие пожилой женщины.

Следуя указаниям мошенника, она открыла криптокошелёк на своё имя и положила туда 11 тысяч рублей собственных сбережений. Отдала незнакомцу пароль от аккаунта - и тут началось самое интересное.

На её криптокошелёк стали поступать деньги… но не от богатых инвесторов, а из различных микрофинансовых организаций! Женщина послушно переводила эти средства на указанный ей счёт, пока не решила проверить свой заработок.

К её ужасу, в кошельке не оказалось ни копейки. А когда она попыталась связаться с “работодателем” - тот заблокировал её. Через несколько дней выяснилось, что доверчивая женщина стала клиенткой множества МФО, а её долг превысил 130 тысяч рублей с учётом процентов за переводы.

Осознав, что стала жертвой мошенников, пенсионерка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Если вам предлагают “выгодную работу” или “быструю прибыль” - особенно через мессенджеры и с использованием криптокошельков - это почти наверняка мошенники. Не ведитесь на сладкие обещания и не доверяйте незнакомцам, даже если они устраивают видеозвонки с выключенной камерой!

Теги: Мошенники

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