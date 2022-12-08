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В России 1400 силовиков и 679 военных ответили в суде за коррупцию в 2022 году

8 декабря 2022 10:40
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В России 1400 силовиков и 679 военных ответили в суде за коррупцию в 2022 году

За девять месяцев 2022 года 1400 силовиков и 679 военных ответили в суде за коррупцию. Об этом в четверг, 8 декабря, заявил глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин, его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что всего за это время следователи направили в суды дела в отношении более 9,1 тысячи россиян — это почти столько же, сколько за весь 2021 год. Среди фигурантов, помимо правоохранителей и военных, 420 чиновников, 356 работников системы образования и 259 сотрудников системы здравоохранения.

Также среди тех, кто предстал перед судом за коррупцию, были обладатели особого правового статуса — среди них 60 депутатов, 10 следователей, 10 прокуроров и помощников прокуроров.

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