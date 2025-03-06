В прокуратуре рассказали о схемах телефонных мошенников для обмана детей

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Мошенники начали использовать сообщения о якобы сбоях в образовательной платформе МЭШ для обмана детей и хищения средств, рассказала в эфире "России 1" начальник отдела взаимодействия со СМИ столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам специалиста, аферисты запугивают внезапными звонками детей, поэтому те готовы выполнить всё, что требуют.

"В последнее время мы фиксируем такую схему: аферисты представляются якобы сотрудниками администрации школы, сообщают, что в системе МЭШ произошел некий сбой и, если несовершеннолетний не назовет код, который поступил ему в смс, то все данные с его личного дневника будут удалены. Безусловно, несовершеннолетний верит и называет код. Но это лишь вершина айсберга. Это может даже не код доступа к Госуслугам, а код, поступивший именно с мошеннического аккаунта, который создан якобы имитируя сообщения от Госуслуг. Впоследствии преступная схема может иметь продолжение. Уже в дело вступают лжесиловики, лжесотрудники финмониторинга – ребенку сообщают о том, что он ранее назвал код мошенникам, и теперь все сбережения родителей под угрозой", – рассказала Нефедова.

Она обратила внимание, что ни сотрудники МЭШ, ни сотрудники государственных, правоохранительных органов никогда не обзванивают граждан, в том числе по видеосвязи, и не просят их назвать поступившие коды из смс, а также другие персональные данные, пишет Смотрим.