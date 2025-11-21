Я нашел ошибку
В общекомандном зачете Самарская область заняла 8-е место.
Спортсмены Самарской области - призеры первенства России по паралимпийскому плаванию
Психологи отметили, что этот день направлен на повышение правовой грамотности.
Психологи уголовно-исполнительной инспекции провели тематические мероприятия к Дню Всемирной правовой помощи детям
Для воспитанников Самарского хореографического училища провели интерактивный квиз «Правовой штурм».
В Самарской области прошел День правовой помощи детям 
Который проведут специалисты центра беспилотных систем Самарского университета.
В СОУНБ пройдёт мастер-класс «Школа дронов»
Делегация минтранса СО приняла участие в XIX Международном форуме «Транспорт России» в Москве.
Самарская область перенимает опыт Москвы для развития транспортной системы
С вступлением новых компаний общее число участников федерального проекта в Самарской области достигло 213.
Два предприятия региона присоединились к федеральному проекту «Производительность труда»
Три человека пострадали в ДТП в селе Подстепки
В Самаре школу закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии
Судебные приставы  Тольятти организовали для детей из Центра «Единство» настоящий праздник
В Самаре пройдет благотворительный фестиваль WOOF FEST для поддержки животных из приютов
В Самарской области прошла защита проектов второго потока региональной программы «Наставничество»
В Приволжском районе мужчина вынес товар из магазина, несмотря на протесты продавцов

21 ноября 2025 11:46
146
В конце июня текущего года по подозрению в совершении из магазина открытого хищения продуктов и алкоголя полицейские задержали безработного, неоднократно судимого за имущественные преступления, 41-летнего жителя Приволжского района.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили нескольких очевидцев — как сотрудников магазина, так и посетителей, которые видели, что злоумышленник, не обращая внимания на требования продавцов, покинул магазин, не оплатив товар.

Комплексный подход к работе всех подразделений позволил в кратчайшие сроки установить личность грабителя, определить места его возможного нахождения и задержать.

Группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в отношении фигуранта направили в суд для рассмотрения по существу.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные полицейскими, для вынесения местному жителю обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств по делу мужчине назначено наказание в виде 4 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработанной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.

