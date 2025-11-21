В Приволжском районе мужчина вынес товар из магазина, несмотря на протесты продавцов

146

В конце июня текущего года по подозрению в совершении из магазина открытого хищения продуктов и алкоголя полицейские задержали безработного, неоднократно судимого за имущественные преступления, 41-летнего жителя Приволжского района.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные установили нескольких очевидцев — как сотрудников магазина, так и посетителей, которые видели, что злоумышленник, не обращая внимания на требования продавцов, покинул магазин, не оплатив товар.

Комплексный подход к работе всех подразделений позволил в кратчайшие сроки установить личность грабителя, определить места его возможного нахождения и задержать.

Группой дознания Отдела МВД России по Приволжскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Уголовное дело с утвержденным обвинительным актом в отношении фигуранта направили в суд для рассмотрения по существу.

Приволжский районный суд признал достаточными доказательства, собранные полицейскими, для вынесения местному жителю обвинительного приговора. С учетом всех обстоятельств по делу мужчине назначено наказание в виде 4 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработанной платы в доход государства. Приговор вступил в законную силу.