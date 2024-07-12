В Похвистнево сотрудница Пенсионного фонда брала взятки

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В Самарской области завершено расследование уголовного дела в отношении главного специалиста-эксперта отдела назначения, перерасчета пенсий и социальных выплат Управления Пенсионного фонда РФ в городском округе Похвистнево и муниципальном районе Похвистневский Самарской области, обвиняемой в совершении 4-х преступлений, предусмотренных ст. 290 УК РФ (получение взятки).

По версии следствия, в период с 2021 год по 2022 год обвиняемая неоднократно получала денежные средства в качестве взяток от граждан за неправомерное увеличение размера ежемесячной пенсии. Всего ей было получено около 80 тысяч рублей, пишет СУ СК.