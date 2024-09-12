В Похвистнево бывший работник микрофинансовой конторы обманом оформила кредит на знакомого

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В дежурную часть МО МВД России «Похвистневский» поступило заявление от местного жителя 1962 г.р. Мужчина рассказал, что ему поступают звонки из финансового учреждения по факту неоплаченного кредита, который обязалась выплачивать его знакомая.

Сотрудники полиции установили, что женщина, которая работает в микрофинансовой организации, обратилась к мужчине с просьбой оформить кредит на его имя. Деньги ей якобы нужны были на покупку автомобильных шин, а погасить кредит обязалась сама через несколько дней. Решив выручить знакомую, он передал ей паспорт и подписал все документы. Через некоторое время он узнал, что платежи по кредиту не поступали.

В ходе опроса 32-летняя ранее не судимая жительница Оренбургской области пояснила, что работала в микрофинансовой компании в г. Похвистнево. Обнаружив, что в кассе образовалась недостача в размере 19 000р., она решила закрыть недочет оформив кредит на своего знакомого, который неоднократно брал деньги в микрокредитной организации, где она работала. Злоумышленница, обманув потерпевшего, и не намереваясь возвращать деньги, оформила кредит на мужчину, а денежные средства оставила в кассе в счет недостачи.

Учитывая личность подсудимой, а также наличие у нее малолетних детей и полное возмещение причиненного ущерба суд назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработка ежемесячно. Приговор суда вступил в законную силу.