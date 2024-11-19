В Отрадном пенсионера спасли от потери 500 тысяч рублей

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Сотрудницы банка действовали в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка.

В октябре текущего года, поддавшись на уговоры телефонного собеседника, пожилой местный житель обратился в один из местных банков, где оформил кредит и, действуя по инструкции, хотел перевести полученные деньги на указанный злоумышленником счет. Бдительные сотрудницы организации стали расспрашивать, для чего ему срочно понадобилась такая сумма, и, из разговора поняли, что пенсионера хотят обмануть мошенники.

Девушки действовали в соответствии с алгоритмом, разработанным полицейскими для работников банка, и, применяя полученные знания, приостановили все операции клиента для дополнительной проверки, сообщив об инциденте в полицию. Тем самым они уберегли пенсионера от телефонных аферистов, сохранив более 500 тысяч рублей.

Начальник Отдела МВД России по городу Отрадному Александр Целогородцев вручил Кристине Осиповой и Юлии Мартьяновой благодарственные письма и цветы, отметив важность дальнейшей совместной профилактической работы правоохранительных органов и кредитно-финансовых организаций. «Далеко не каждому банковскому работнику удается разглядеть в клиенте человека, действующего под влиянием мошенников. Будучи такими неравнодушными и ответственными вы не только словом, но и делом помогаете сотрудникам полиции в борьбе с преступностью!», - подчеркнул полковник полиции.

Сотрудники полиции напоминают, что ни работники банков, ни сотрудники полиции никогда не просят граждан оформить кредит и перевести деньги на какие-либо «запасные» счета. В случае, если вы получили подобный звонок, настоятельно рекомендуем положить трубку и лично обратиться в банк или полицию.