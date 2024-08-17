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В Новокуйбышевске женщина ранила сожителя двумя ножами

17 августа 2024 11:24
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В Новокуйбышевске женщина ранила сожителя двумя ножами

В дежурную часть отдела полиции по г. Новокуйбышевску поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя с ножевыми ранениями.

В лечебное учреждение, а также на предполагаемое место происшествия были направлены сотрудники полиции.

Полицейские изъяли документацию и опросили в больнице потерпевшего, который пояснил, что ранения ему нанесла его сожительница 1982 года рождения.

Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Подозреваемая была задержана сотрудниками уголовного розыска по месту проживания и доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее не судимая женщина признала вину в совершении противоправного деяния и пояснила полицейским, что в этот день они с возлюбленным употребляли спиртные напитки. Через некоторое время она отлучилась на кухню, чтобы приготовить ужин. Вошедший на кухню сожитель попытался спровоцировать ее на конфликт, но она попросила его успокоиться и уйти в соседнюю комнату. Мужчина не унимался и продолжил оскорблять ее. В этот момент, она не смогла совладать с эмоциями и, взяв со стола два кухонных ножа в каждую руку, нанесла ему поочередно четыре удара в грудь, живот и спину.  Осознав произошедшее, незамедлительно вызвала скорую помощь.

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением в отношении фигурантки направлено в суд для принятия решения по существу.

 

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