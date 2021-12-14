В Новокуйбышевске росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

147

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны Новокуйбышевска, заметили гражданина, показавшегося им подозрительным. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, мужчина начал нервничать, засуетился и попытался скрыться из вида.

Патрульными было принято решение остановить гражданина для выяснения обстоятельств и установления личности. При проверке по базе данных росгвардейцы установили, что мужчина 1980 г.р., находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении кражи и скрывающийся от органов МВД.

Мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.