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В Новокуйбышевске росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

14 декабря 2021 11:56
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В Новокуйбышевске росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники группы задержания отдела вневедомственной охраны Новокуйбышевска, заметили гражданина, показавшегося им подозрительным. Увидев служебный автомобиль Росгвардии, мужчина начал нервничать, засуетился и попытался скрыться из вида.

Патрульными было принято решение остановить гражданина для выяснения обстоятельств и установления личности. При проверке по базе данных росгвардейцы установили, что мужчина 1980 г.р., находится в федеральном розыске как подозреваемый в совершении кражи и скрывающийся от органов МВД.
Мужчина передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

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