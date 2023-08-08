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В Новокуйбышевске рецидивист увел велосипед, оставленный хозяином непристегнутым

8 августа 2023 15:17
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В Новокуйбышевске рецидивист увел велосипед, оставленный хозяином непристегнутым

В дежурную часть ОМВД России по г. Новокуйбышевску поступило заявление от 28-летнего местного жителя о краже велосипеда, оставленного без присмотра около дома на улице Свердлова. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. По прибытию на место происшествия сотрудники полиции осмотрели территорию, где был оставлен велосипед, провели поквартирный обход. По предоставленному заявителем описанию полицейские установили приметы похищенного имущества. Сотрудники уголовного розыска проверили места возможного сбыта похищенного. В рамках проведенных мероприятий оперативники установили личность злоумышленника - ранее неоднократно судимого местного жителя 1971 года рождения.

Ориентировка с приметами подозреваемого была направлена наружным службам городской полиции. Кроме того, полицейские выяснили, что подозреваемый не имеет постоянного места жительства и проживает у знакомых. Полицейские отдельного взвода ППСП, получив ориентировку на подозреваемого, решили проверить «неблагополучные» квартиры на вверенном им участке патрулирования. Стражи порядка обошли места предположительного появления злоумышленника, обнаружили его в одной из квартир, задержали и доставили в отдел полиции. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что находился недалеко от места парковки велосипеда и видел, как владелец оставил транспортное средство, не пристегнув его замком-тросом. Велосипед мужчина сдал в ломбард, денежные средства потратил на собственные нужды. В настоящее время похищенное возвращено владельцу.

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