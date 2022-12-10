В Новокуйбышевске мужчина украл из аптеки несколько коробок крема

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В дежурную часть отдела полиции города Новокуйбышевска поступило сообщение от заведующей аптеки, расположенной на улице Миронова, о том, что накануне вечером посетитель похитил со стеллажа товар, стоимостью свыше 2,6 тысяч рублей.

Сотрудники полиции осмотрели место происшествия, изъяли необходимую документацию, установили и опросили возможных очевидцев, просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и установили обстоятельства произошедшего: вечером в аптеку зашел мужчина и долго рассматривал средства гигиены и косметики на одном из стеллажей аптеки. Дождавшись момента, когда фармацевт отвлечется на покупателя, схватил несколько коробок с кремами и выбежал из помещения. Работница, заметившая действия мужчины, попыталась остановить злоумышленника, но молодой человек, не обращая внимания на продавца, скрылся в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативникам поступила информация о причастности к хищению 34-летнего жителя Новокуйбышевска, ранее судимого за кражу, хранение наркотических средств и грабеж.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что похищенный товар продал случайным прохожим, а денежные средства потратил на собственные нужды.