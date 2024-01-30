В Новокуйбышевске два телефона за несколько дней стали добычей жулика

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Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» в отношении ранее не судимого местного жителя 1998 года рождения.

По данным следствия, местный житель, находясь в такси, попросил у водителя сотовый телефон, чтобы совершить звонок, ссылаясь на то, что его сломан. Взяв в руки чужое имущество он вышел из автомобиля и скрылся. Потерпевший подробно описал приметы злоумышленника сотрудникам полиции.

Еще одно заявление о краже сотового телефона поступило в дежурную часть от местной жительницы. Женщина рассказала полицейским, что во время встречи с приятелем у нее разрядился телефон, молодой человек предложил воспользоваться зарядкой у него дома. Как только заявительница отвлеклась, мужчина взял гаджет и скрылся. Потерпевшая оценила причиненный ущерб в 5000 рублей. При обращении в полицию пострадавшая указала данные приятеля и его местожительство. Приметы мужчины совпал с приметами злоумышленника, похитившего сотовый телефон у таксиста.

Сотрудники отдела уголовного розыска по имеющимся данным оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Молодой человек в ходе опроса признал вину в совершении противоправных деяний.

Дела направлены в Новокуйбышевский суд для рассмотрения по существу. В ходе предварительного следствия злоумышленник возместил причиненный ущерб пострадавшим.