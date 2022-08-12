В Новокуйбышевске более 90 г героина изъяли полицейские у граждан р. Узбекистан

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При проверке оперативной информации о том, что у граждан ближнего зарубежья при себе могут находиться наркотики сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков задержали злоумышленников. При проверке подозреваемых на наличие запрещенных веществ полицейские обнаружили у одного из задержанных в рюкзаке 50 полиэтиленовых свертков, а у другого – сотовый телефон. Обнаруженное в присутствии понятых изъяли и направили на исследование. В результате проведенной экспертизы в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области подтвердили, что в изъятых свертках находится героин (диацетилморфин), массой 93,3 грамма, что является крупным размером. Оперативники установили, что в изъятом сотовом телефоне имеется переписка о приобретении наркотиков.

Кроме того, при установлении личности и проверке документов у одного из мужчин водительское удостоверение имело признаки подделки. Отделом дознания ОМВД России по г. Новокуйбышевску в отношении него по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов), возбуждено уголовное дело.

Следствием установлено, что подозреваемые граждане прибыли на территорию Самарской области в январе этого года. Сотрудники следственного отдела проследили всю цепочку действий злоумышленников. Мужчины через сеть Интернет вступили в предварительный сговор для совершения незаконного сбыта наркотического средства – героина. После получили партии наркотического вещества, которое должны были распространить на территории города Новокуйбышевск путем организации не менее 50 тайников-закладок. Как правило, тайники предполагалось устраивать в малолюдных местах, на территориях дворов и заброшенных домов. Оплата должна была производиться при помощи электронных платежей. Подозреваемые в содеянном сознались и пояснили, что совершили данное деяние с целью получения материальной выгоды. Судом по ходатайству органа следствия подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание вплоть до двадцати лет лишения свободы.