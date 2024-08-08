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В Нефтегорском районе мужчина заключен под стражу по подозрению в убийстве двух своих знакомых

8 августа 2024 17:15
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Подозреваемый совместно с 45-летним знакомым и его 36-летней сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства женщины.

Богатовским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении жителя Нефтегорского района, подозреваемого по статье "Убийство двух и более лиц".

6 августа подозреваемый совместно с 45-летним знакомым и его 36-летней сожительницей распивали спиртные напитки в квартире по месту жительства женщины. В какой-то момент между ними произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой подозреваемый нанес несколько ударов ножом своим оппонентам. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба СУ СКР СО

Теги: Уголовное дело

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