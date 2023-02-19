В Красноярском районе задержан пенсионер, подозреваемый в убийстве своей жены

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Красноярским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, 1941 года рождения, подозреваемого в совершении убийства.

19 февраля 2023 года в квартире дома по улице Советской в Красноярском районе Самарской области обнаружено тело 75 - летней женщины, с колото-резаными ранениями тела.

Была установлена причастность к совершению преступления местного жителя 1941 года рождения - мужа потерпевшей.

В настоящее время подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО