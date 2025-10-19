Я нашел ошибку
Главные новости:
Перед спектаклем пройдет паблик-ток, посвященный роману Мариам Петросян, с психологами Вероникой Чувановой и Ларисой Панариной.
В «СамАрте» пройдет премьера спектакля «Дом, в котором…» по роману Мариам Петросян
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
В Париже ограбили Лувр, музей временно закрыт
«Крылья Советов» расстались с главврачом
«Крылья Советов» расстались с главврачом
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
В России готовят список лекарств, из-за которых могут лишать водительских прав
в августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В августе Франция нарастила экспорт вина в Россию до 1,2 млн евро
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
В Тольятти Datsun on-DO сбил пешехода
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.98
1.9
EUR 94.58
2.5
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарском ДК железнодорожников прошло торжественное мероприятие, посвященное принятию клятвы кадетами   
Ко Дню Отца в  Самаре состоялась общественная акция по высадке саженцев ели 
В Самаре состоялся форум «Общественные организации в ситуации быстрых социальных перемен»
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой

19 октября 2025 13:18
149
В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой

В мае текущего года в дежурную часть О МВД России по Кошкинскому району обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что сожитель нанес ей телесные повреждения.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции, убедившись, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, опросили её, провели подворный обход с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя, которая сообщила, что она находилась в комнате своего жилого дома, когда у ее избранника возникло к ней неприязненное отношение на фоне алкогольного опьянения. Мужчина толкнул свою сожительницу, что привело к ее падению, после чего нанес удар ногой. Воспользовавшись тем, что сожитель отвлекся, пострадавшая выбежала из дома и спряталась в надворной постройке, где находилась некоторое время, а затем обратилась за медицинской помощью.

Согласно медицинским документам, здоровью потерпевшей противоправными действиями злоумышленника причинен легкий вред.

По данным полицейских, мужчина 1983 года рождения ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении потерпевшей.

Отделением дознания ОМВД России по Кошкинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

 

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
19 октября 2025  13:24
В Самаре проходит четвертый маркет-фестиваль «Территория моды»: ФОТО
152
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
19 октября 2025  12:55
Вячеслав Федорищев поздравил самарских дорожников с Днем работников дорожного хозяйства
147
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
19 октября 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю по случаю Дня отца
176
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
18 октября 2025  11:08
В Самаре тепло поступило в 99,5% жилого фонда
508
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
18 октября 2025  10:42
В Самаре усилят работу общественного транспорта в связи с проведением футбольного матча
492
Весь список