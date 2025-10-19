В Кошкинском районе сожитель ударил упавшую женщину ногой

149

В мае текущего года в дежурную часть О МВД России по Кошкинскому району обратилась 34-летняя местная жительница, которая сообщила, что сожитель нанес ей телесные повреждения.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции, убедившись, что жизни пострадавшей ничего не угрожает, опросили её, провели подворный обход с целью выяснения обстоятельств произошедшего.

Сотрудники полиции подробно опросили заявителя, которая сообщила, что она находилась в комнате своего жилого дома, когда у ее избранника возникло к ней неприязненное отношение на фоне алкогольного опьянения. Мужчина толкнул свою сожительницу, что привело к ее падению, после чего нанес удар ногой. Воспользовавшись тем, что сожитель отвлекся, пострадавшая выбежала из дома и спряталась в надворной постройке, где находилась некоторое время, а затем обратилась за медицинской помощью.

Согласно медицинским документам, здоровью потерпевшей противоправными действиями злоумышленника причинен легкий вред.

По данным полицейских, мужчина 1983 года рождения ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление в отношении потерпевшей.

Отделением дознания ОМВД России по Кошкинскому району в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои». Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.