В Клявлинском районе задержан мошенник, продававший поддельные ОСАГО

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Местная жительница, по данным полицейских, приобрела у знакомого полис страхования, который оказался поддельным.

В ноябре 2023 года в ДЧ МО МВД России «Клявлинский» с сообщением о мошенничестве в сфере страхования обратилась жительница Камышлинского района. Женщина пояснила, что попала в дорожно-транспортное происшествие, и для оформления страховых выплат обратилась в страховую компанию, где выяснилось, что предъявленный ею полис страхования автогражданской ответственности, который она приобрела у знакомого за 7 тысяч рублей, оказался поддельным. По сведениям базы Российского союза автостраховщиков данный полис не значился. На неоднократные просьбы возместить причиненный ущерб женщина получала отказы, а после знакомый и вовсе перестал отвечать на её звонки.

Заявительница добавила, что ранее неоднократно обращалась к своему знакомому, который, представляя интересы страховой компании, оформлял ей страховые полисы, оплату совершала переводом, а цифровой документ получала по электронной почте.

Сотрудники полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий, задержали 30-летнего продавца фиктивного документа.

В ходе разбирательства выяснилось, что ранее мужчина действительно работал страховым агентом и занимался от лица страховых компаний оформлением полисов ОСАГО, но в последнее время решил работать на себя, и, выполняя функцию посредника, от лица автовладельцев направлял в страховые компании соответствующие заявления. В момент, когда к нему обратилась потерпевшая, мужчина решил обмануть её. Имея определенные навыки он скачал в сети пустой бланк полиса, внес в него с помощью компьютера данные потерпевшей и отправил ей документ по электронный почте. Женщина доверилась страхователю, и не стала проверять подлинность страховки. Полученные посредством перевода денежные средства мужчина потратил на свои нужды.

Полицейские установили, что от противоправной деятельности подозреваемого пострадал еще один автовладелец.

В отношении подозреваемого отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.159 УК РФ «Мошенничество».