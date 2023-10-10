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В Кинельском районе разбойник ночью угрожал пенсионерке топором

10 октября 2023 09:47
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В Кинельском районе разбойник ночью угрожал пенсионерке топором

В дежурную часть МО МВД России «Кинельский» поступило сообщение от жительницы поселка Усть-Кинельский 1936 года рождения о том, что в ночное время неизвестный мужчина, войдя к ней в дом, открыто похитил денежные средства в сумме 300 рублей.

Сотрудники полиции подробно опросили заявительницу, которая пояснила, что проснувшись среди ночи от света фонарика увидела неизвестного мужчину с топором. Он зашел через незапертую дверь в дом и стал требовать у нее денежные средства, после чего получив 300 рублей выбежал и скрылся в неизвестном направлении. В ходе осмотра места происшествия эксперт изъял с поверхности дверной ручки пригодные для идентификации потожировые следы, по которым назначили химико-биологическое исследование.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченные изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения расположенных по пути вероятного передвижения злоумышленника и предположили, что к происшествию причастен безработный местный житель 1977 года рождения.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину по месту жительства. Там же обнаружили и изъяли топор, который впоследствии приобщили к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Биологические следы задержанного совпали со следами, изъятыми с места происшествия. В ходе опроса злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что денежные средства ему были нужны для личных нужд.

Как пояснила следователь следственного отдела МО МВД России «Кинельский» капитан юстиции Валентина Сулейманова: «Изучив материалы собранные полицейскими в отношении мужчины, ранее привлекавшегося к уголовной ответственности, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.162 УК РФ «Разбой»». По ходатайству органа следствия, судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается.

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