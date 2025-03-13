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В Кинеле члены организованной группы осуждены за культивирование и сбыт наркотиков

13 марта 2025 13:40
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В Кинеле члены организованной группы осуждены за культивирование и сбыт наркотиков

Кинельский районный суд Самарской области вынес приговор в отношении трех жителей Кинельского района. Они признаны виновными в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере по ч. 3 ст. 30, п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, в крупном размере). Двое из них также осуждены за незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства, организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное организованной группой).

В суде установлено, что в 2022 году трое знакомых объединились в организованную группу с целью сбыта наркотических средств. Двое из них приобрели наркотики растительного происхождения через интернет, оборудовали теплицы на дачном участке и ухаживали за растениями. Третий подсудимый занимался поиском покупателей. Незаконной деятельностью они занимались полтора года.

Суд, изучив представленные доказательства, назначил мужчинам наказание в виде лишения свободы сроком от 11 до 14 лет с учетом роли каждого в преступлении с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Теги: Стоп Наркотик

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