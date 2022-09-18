В Кинеле 35-летняя женщина распространяла наркотики путем тайников-закладок

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В ходе оперативных мероприятий сотрудникам отделения по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Кинельский» поступила информация, что ранее судимая за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков 35-летняя местная жительница, продолжает заниматься распространением запрещенных веществ.

Установлено, что злоумышленница поместила сверток с порошкообразным веществом в металлическую трубу, чтобы сбыть наркотическое средство путём тайника-закладки. В этот момент она и была задержана сотрудниками полиции на одной из улиц города.

В ходе работы с задержанной полицейские осмотрели её телефон и нашли в галерее фотографии сделанныхтак называемых закладок. При проверке полученных сведений по указанным адресам полицейские изъяли из тайников свертки с порошкообразным веществом.

Все изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Результаты исследования показали, что изъятое вещество содержит в своем составе наркотическое средство – героин, общей массой 0,81 грамм.

Уголовное дело завершено и передано в Кинельский районный суд для рассмотрения по существу.