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В Кинель-Черкасском районе бывший пациент похитил продукты из буфета больницы

30 июля 2023 14:17
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В Кинель-Черкасском районе бывший пациент похитил продукты из буфета больницы

 

В дежурную часть О МВД России по Кинель-Черкасскому району обратилась заведующая производством одного из обществ с ограниченной ответственностью, специализирующихся на деятельности ресторанов и услуг по доставке продуктов питания. Женщина сообщила, что из принадлежащего организации буфета, расположенного на первом этаже в медицинском учреждении, пропали продукты питания и денежные средства в размере 3000 рублей. Сумму причиненного материального ущерба заявительница оценила в 15000 рублей.

Сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Оперативники задержали мужчину по месту жительства, где обнаружили и изъяли часть похищенных продуктов питания. 

В ходе опроса подозреваемый вину в содеянном признал и пояснил, что совершил преступление ночью, зная, где находится буфет, потому что лежал в этой больнице. Часть продуктов питания и денежные средства он потерял, пока добирался домой.

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