В Камышлинском районе сын чуть не заколол собственную мать вилами

142

В середине февраля текущего года участковый уполномоченный полиции пункта полиции по Камышлинскому району МО МВД России «Клявлинский» капитан полиции Айдар Шайдуллин в ходе обхода своего административного участка посетил 87-летнюю местную жительницу, которая пожаловалась полицейскому на угрозы убийством, высказанные в ее адрес сыном.

Как установил участковый уполномоченный полиции безработный 55-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во дворе своего дома, учинил ссору с заявительницей. Во время конфликта мужчина намахнулся на женщину вилами, которые в момент скандала находились у него в руках, при этом обещал убить родственницу. Учитывая физическое превосходство сына, женщина восприняла угрозу реально, испугалась, но в полицию не обращалась. Как пояснила пенсионерка, она знала, что вскоре придет участковый инспектор, и она сможет обратиться к нему за помощью.

Полицейский собрал характеризующий материал, задержал и опросил родственника женщины, который признал вину в совершении противоправного деяния.

Отделом дознания МО МВД России «Клявлинский» по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ, в отношении мужчины, ранее неоднократно привлекавшегося к уголовной ответственности за хищение чужого имущества, нанесение побоев и угрозу убийством, возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции обращают внимание граждан на то, что разрешать возникающие недопонимания необходимо мирными, ненасильственными методами.

Чаще всего потерпевшими становятся женщины, которые, не желая выносить «сор из избы», не обращаются сразу в органы внутренних дел. Это приводит к безнаказанности и распущенности «кухонных бойцов», а также к рукоприкладству. Такое поведение может привести и к более тяжким последствиям с реальной угрозой для жизни и здоровья окружающих.

Если вы стали жертвой или очевидцем преступления, незамедлительно сообщайте об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102.