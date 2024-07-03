В Камышлинском районе частный водитель нашёл банковскую карту пассажира в салоне своего авто и снял себе наличные

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В дежурную часть пункта полиции Камышлинского района межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский», за помощью обратился местный житель.

В ходе опроса заявитель рассказал, что утерял банковскую карту после поездки на частном автомобиле. Впоследствии обнаружил, что с банковского счета произошли списания денежных средств в сумме более 12 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники установили местонахождение предполагаемого подозреваемого, задержали его и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался местный житель 1978 года рождения, ранее не судим.

В ходе опроса мужчина пояснил, что занимается частным извозом и после очередной поездки нашел банковскую карту в салоне своего автомобиля, под передним сиденьем. После чего проехал к банкомату, находящемуся в селе Камышла и, зная пин-код, снял денежные средства двумя транзакциями.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело.

Подозреваемый возместил причиненный ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.