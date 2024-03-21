В Елховском районе рецидивист украл металлические изделия из сарая соседа

81

В ОМВД России по Елховскому району за помощью обратился местный житель, который сообщил, что из сарая на территории его частного дома похищено имущество на сумму свыше 3,7 тысяч рублей.

Полицейские в ходе осмотра установили, что дверь сарая не запирается, а на территорию заявителя злоумышленник проник через повреждённый забор огорода.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудник уголовного розыска предположил, что к хищению может быть причастен ранее судимый за убийство, разбои и кражи 40-летний односельчанин потерпевшего.

Оперуполномоченный опросил предполагаемого злоумышленника, который недавно освободился из мест лишения свободы, с его согласия осмотрел жилище, принял от раскаявшегося селялина явку с повинной и изъял из дома часть похищенного имущества.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, с предъявленным ему обвинением согласился.

Кошкинский районный суд Самарской области доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора.

Мужчине, с учётом всех обстоятельств по делу, назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательный сроком 2 года, в течение которого условно осужденный должен своим поведением доказать свое исправление. Приговор вступил в законную силу.