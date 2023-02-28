В Чапаевске задержали наркодилера

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В ходе работы по линии борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в декабре 2022 года УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя г. Чапаевска, активного участника этнической преступной группировки, причастного к организации устойчивого канала поставок наркотических средств на территорию Самарской области в целях последующего сбыта.

В ходе реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ у данного гражданина при себе обнаружено и изъято наркотическое средство модофинил массой 249,36 г. Кроме того, по месту жительства указанного лица обнаружено и изъято наркотическое средство героин массой 359,69 г.

Следственным отделом УФСБ России по Самарской области в отношении вышеупомянутого лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ.

В настоящее время в отношении фигуранта уголовного дела применена мера пресечения в виде заключения под стражу.