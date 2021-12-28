В Чапаевске у жителя Самары изъято 69 пакетиков запрещенных веществ

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Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее судимый за имущественное преступление житель областного центра 2002 года рождения причастен к сбыту наркотических средств в крупном размере.

В ходе проверки полученных сведений мужчина был задержан на улице Рабочей города Чапаевска сотрудниками территориального отделения по контролю за оборотом наркотиков. В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого 69 пакетиков с порошкообразным веществом.

Экспертами установлено, что представленное на экспертизу вещество, массой более 75 грамм, содержит в своем составе N-метилэфедрон, который является наркотическим средством.

По словам задержанного, запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников - «закладок».

Возбуждено уголовное дело, устанавливают каналы поступления наркотиков в Самарскую область. Расследование продолжается.