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В Чапаевске у жителя Самары изъято 69 пакетиков запрещенных веществ

28 декабря 2021 10:42
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В Чапаевске у жителя Самары изъято 69 пакетиков запрещенных веществ

Сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что ранее судимый за имущественное преступление  житель областного центра  2002 года рождения причастен к сбыту наркотических средств в крупном размере.

В ходе проверки полученных сведений мужчина был задержан на улице Рабочей города Чапаевска сотрудниками территориального отделения  по контролю за оборотом наркотиков.  В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у подозреваемого 69 пакетиков с порошкообразным веществом.

Экспертами установлено, что представленное на экспертизу вещество, массой более 75 грамм, содержит в своем составе N-метилэфедрон, который является наркотическим средством.

По словам задержанного, запрещенные вещества он планировал распространять на территории Самарской области посредством тайников - «закладок».

Возбуждено уголовное дело, устанавливают каналы поступления наркотиков в Самарскую область. Расследование продолжается.

 

Теги: Стоп Наркотик Уголовное дело

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