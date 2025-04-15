В Чапаевске двое 17-летних подростков напали на 14-летнего

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Прокуратура г. Чапаевска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих подростков, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия).

По версии следствия, в октябре 2024 года двое 17-летних парней в ходе конфликта с 14-летним подростком из-за негативного комментария в соцсети, используя пневматическое ружье, причинили ему средней тяжести вред здоровью. Происходящее старшие подростки снимали на камеру мобильного телефона.

Уголовное дело направлено в Чапаевский городской суд для рассмотрения по существу.