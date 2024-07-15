В Борском районе мужчина заступился за пожилого соседа и получил перелом ноги

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В августе 2022 года в дежурную часть МО МВД России «Борский» поступило сообщение от гражданина 1990 года рождения о том, что в ходе конфликта ему были нанесены телесные повреждения.

В ходе опроса заявитель пояснил, что в момент конфликта он находился у родителей в с. Коноваловка Борского района. Услышав шум с улицы выглянул в окно и увидел, что у его дома происходит конфликт между соседом и неизвестным ему мужчиной.

Когда потерпевший увидел, что незнакомец ударил соседа кулаком в лицо, то вышел на улицу, чтобы заступиться за пожилого соседа и пресечь дальнейшие противоправные действия незнакомца. Но, сам неожиданно получил удар по голове и в область ноги, что повлекло за собой перелом плюсневой кости.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину. Задержанным оказался житель с. Коноваловка 1993 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности.

В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлено, что задержанный находясь на месте происшествия в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшему телесные повреждения на фоне бытового конфликта.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ «Причинение вреда здоровью средней тяжести», которое в настоящий момент расследовано и направлено в суд для принятия решения по существу.